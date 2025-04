El llamativo análisis de Bagnaia sobre la caída de Márquez: "Marc no se lo esperaba..."

Marc Márquez ha vuelto a dejar escapar una oportunidad de conseguir una nueva victoria en el Mundial de MotoGP. El de Cervera se ha ido al suelo en el inicio de la carrera en Jerez y, aunque ha conseguido seguir en la carrera, no ha podido remontar lo suficiente como para volver a luchar por estar en las posiciones de arriba.

Marc sigue teniendo en él mismo el mayor rival sobre la pista. Se repite la historia de Austin. Márquez tenía el ritmo para ponerse líder pero un error en la curva ocho le dejó fuera de la pelea por otro gran premio. Su fallo lo aprovechó su hermano Álex para conseguir la primera victoria de su carrera en la categoría reina.

El compañero de equipo de Marc, 'Pecco' Bagnaia, ha analizado la caída del ocho veces campeón del mundo. El italiano ha desvelado lo que pudo provocar la caída y apunta a un problema en la moto: "Hoy, por primera vez, a Marc le ha pasado lo mismo cuando estaba detrás de mí. Cuando estás detrás, no puedes dejar ir la moto como normalmente: se cierra. Creo que le ha pasado esto. Como yo he tenido más carreras en esta situación, ya lo conocía".

"Y hoy me ha cerrado muchas veces. Pero pienso que él no se lo esperaba y eso le ha pasado. Pero es algo que necesitamos arreglar. Porque al final yo no me estoy encontrando muy bien así. Él [Marc] sí. Él sabe ir con todo, a mí me molesta más. Y estoy viendo claramente en los datos de Alex, que tiene la moto del año pasado, está haciendo cosas que me salían a mí el año pasado", ha reconocido Bagnaia en unas declaraciones recogidas para 'DAZN'.

El bicampeón sigue sin encontrarse del todo cómodo sobre la Ducati pero a pesar de ello se muestra regular en carrera. En Jerez ha sido tercero y ha reducido con los Márquez la ventaja en el Mundial. Le separan de Marc 19 puntos y de Álex, 20.