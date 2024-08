Jorge Martín pilotará para Aprilia la temporada que viene. Ducati eligió a Marc Márquez y le dejó sin asiento y el madrileño buscó un nuevo reto en MotoGP. Desde entonces, parece que el ambiente en su equipo, Pramac, ha cambiado.

Así lo ha apuntado en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña: "Lo que sí puedo decir es que antes, sabiendo que había una continuidad con Ducati, a nivel de desarrollo y proyecto había más unión con Pramac, algo que ahora no será así...".

"Por eso decía que podemos estar un poco más solos en el desarrollo, pero siento que tengo todo el soporte. Lo que hay que hacer es juntarnos nosotros, el equipo, y tirar para adelante", dice el piloto madrileño, segundo clasificado en el mundial por detrás de Pecco Bagnaia.

Vuelve de vacaciones y no ha parado de trabajar para olvidar sus caídas de las últimas carreras: "La verdad es que me ha costado olvidarme, duró un poco y no podía dejar de entrenar durante las vacaciones, me sentía mal conmigo mismo por haber cometido aquel error. Me ha costado, pero ya a por lo siguiente".

"Había un tipo de caída y no sabíamos de dónde venia. Hemos analizado y podemos tener alguna idea, hay alguna parte de la moto que quizá no me está ayudando tampoco. Probaremos otras cosas en la moto a ver si somos más competitivo con ellas, eso me ayudará en ese punto de la frenada para no caerme", sentencia Martín.