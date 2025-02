"Los jóvenes apretáis...": el comentario de Márquez a Fermín Aldeguer en los test de Tailandia

"Quien me sorprendió fue Ai Ogura"

En Buriram, Tailandia, se llevó a cabo el último test de esta pretemporada donde Marc Márquez fue el más rápido de la parrilla, dejando grandes sensaciones de cara al campeonato de Moto GP con Ducati.

En unas imágenes que ha publicado la propia 'Moto GP' se puede ver una conversación de lo más interesante entre veteranos y jóvenes. En la charla estaban pilotos, como Marc Márquez, campeón seis veces de Moto GP, o Álex Rins, que lleva desde 2017 en la élite del motociclismo junto a novatos de la categoría, como es el caso de Fermín Aldeguer, debutante en la competición con Gresini Racing este año.

En el coloquio el piloto de Yamaha mostró la sorpresa por otro de los debutantes en este 2025, el piloto japonés de Trackhouse Racing, Ai Ogura. "En es Shakedown, quien me sorprendió fue Ai Ogura, no sabía por donde me venía", comentó entre risas y a lo que añadió el piloto catalán: "Iba rápido".

Márquez zanjó el diálogo: "Los jóvenes apretáis...". Así hizo referencia Fermín Aldeguer que estaba al lado del octocampeón del motociclismo.