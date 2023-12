Algunos lo sospechaban, pero no todos creían que Marc Márquez sería capaz de hacer lo que hizo en sus primeras vueltas con la Gresini (Ducati) en los test de Valencia. Desde el comienzo entre los mejores tiempos. Su sonrisa al bajarse de la moto lo decía todo.

El director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, ha hablado de cómo será gestionar a un piloto que ha ganado en ocho ocasiones el título de campeón del mundo. Eso sí, asegura que Ducati no se meterá en las decisiones y que estará en manos de Gresini.

"Márquez no tendrá que ser gestionado por el equipo oficial Ducati, lo tendrá que hacer Gresini. Tendremos que gestionar cualquier situación que pueda surgir en el transcurso de la temporada", ha dicho Ciabatti.

Califica a Marc como un piloto con "espíritu caníbal": "No creo que haya ningún piloto que yo haya conocido que tenga un espíritu caníbal como el de Marc. No se ganan seis mundiales de MotoGP por casualidad. Es muy rápido, muy valiente, muy agresivo en el cuerpo a cuerpo, y tiene una gran voluntad y capacidad para identificar quiénes son sus rivales y apuntarles".

"Quizá tengamos que lidiar con algunos quebraderos de cabeza más, pero desde el punto de vista del espectáculo habrá mucho interés porque es un piloto excepcional, ocho veces campeón del mundo, seis veces campeón de MotoGP, que no gana desde hace mucho tiempo, así que querrá aprovechar al máximo esta oportunidad", dice sobre el piloto de Cervera.

Y así será. Porque Márquez siempre ha manifestado que su ambición es volver a ganar. Por eso dejó Honda y por eso apostó por un contrato de un año con Gresini: "Imagino que en determinadas situaciones no será fácil de gestionar...".