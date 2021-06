Cristina Gutiérrez ha completado una auténtica machada en el rally de Kazajistán. Se ha llevado la victoria final con dos vértebras rotas.

Ella misma lo ha contado en sus redes sociales: "No es el final que teníamos pensado. La etapa ha sido muy dura para mí porque en el km 30 hemos tenido una fuerte compresión en un agujero y he notado un fuerte dolor en la espalda".

"He estado aguantando desde entonces con mucho dolor en el cuerpo para mantener el liderato", continúa en su mensaje la de Burgos.

Y finaliza: "Según hemos llegado al final me he ido directamente al hospital y hemos visto que tengo dos vértebras rotas. Ahora estoy bien, no tengo mucho dolor pero me quedan unos días aquí hasta que pueda coger un avión de vuelta a España".