Schumacher pone fecha a la retirada de Fernando Alonso: "Todo habrá terminado..."

Fernando Alonso tiene contrato con Aston Martin hasta finales de 2026. Este año y otro más, en el que arranca el nuevo reglamento. Y el expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher cree no renovará. Ese será el final del asturiano en la competición.

Así lo dice en 'Formel1.de': "Creo que todo habrá terminado para él a finales de 2026. Tal vez se quede en un papel de asesor, pero no como piloto".

Antes de marcharse se podría "beneficiar" del trabajo de Adrian Newey en Aston Martin de cara a ese 2026: "Podrían dar un golpe, como vimos con los cambios de reglamento en el pasado. Recuerdo a Ross Brawn, que tuvo esa brillante idea y dejó a todo el mundo boquiabierto. Si eso ocurre, Fernando todavía podría beneficiarse de ello".

Apunta Ralf que las escuderías apostarían ya por jóvenes de la parrilla: "Hay muchos pilotos jóvenes ahora. Quiero decir, Hadjar, Bearman... están haciendo un gran trabajo, por ejemplo. Y Bortoleto está haciendo un buen trabajo también".

"Así que no creo que nadie hoy en día (que pudiera fichar a Fernando). No me lo puedo imaginar. Tal vez el nuevo equipo americano (Cadillac), pero lo dudo...", dice para finalizar el hermano de Michael Schumacher.