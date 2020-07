Para encontrar al primer piloto de Ferrari en la clasificación del Mundial hay que descender a la octava plaza. Allí asoma Charles Leclerc, con 18 puntos sumados en una de las tres pruebas disputadas: un podio en el primer GP de Austria. Luego, nada.

Algo más hay que seguir descendiendo para descubrir el nombre de Sebastian Vettel. El alemán, en su último curso vestido de rojo, acumula nueve puntos en dos carreras. Lejos, muy lejos de lo esperado.

La preocupación en Ferrari es total. El coche ha dejado mucho que desear en el comienzo del Mundial... y el futuro para nada es esperanzador. "Hay que dar por perdida la temporada", dice, tajante, Luca Cordero di Montezemolo, exjefe del equipo.

"Hay que tener el coraje de dar por perdida esta temporada, pero estoy muy preocupado por las próximas, porque estamos perjudicando también el curso 2021 y el 2022", señala Montezemolo. Precisamente en el año 2021 llegará al equipo el español Carlos Sainz procedente de McLaren.

"El problema es de organización. Ahora una sola persona, y joven, tiene muchas responsabilidades porque Mattia Binotto también debe gestionar a los pilotos", explica en una entrevista a 'GR Parlamento'.

Respecto a la marcha de Vettel, que podría firmar con el futuro Aston Martin para el próximo curso, el exjefe de Ferrari no cree que haya sido una buena decisión: "Honestamente no cambiaría tan pronto a Vettel, incluso porque ahora hay mucha presión sobre Leclerc. No nos olvidemos de que es muy joven, solo ha llegado el año pasado y todavía no ha ganado nada".

"Habría esperado en dar la noticia", afirma, pero incide en el verdadero problema: "No son los pilotos, sino un coche que está muy lejos de ser competitivo".