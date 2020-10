A pesar de que algunos equipos ya tienen a sus pilotos de cara a 2021 confirmados, todavía quedan muchos asientos por confirmar.

En el caso de Haas, ya se intuía que no iba a renovar a ninguno, ni a Gosjean ni a Magnussen. Ahora es oficial. Aún sin tener ningún remplazo todavía, ya han confirmado que los pilotos no van a continuar con ellos.

Grosjean lleva en la escudería desde que esta se creara en 2016, mientras que Kevin llegó un año después.

"El último capítulo está cerrado y el libro está terminado. He estado con el Haas F1 Team desde el primer día. Cinco años en los que pasamos por altibajos pero el viaje valió la pena. Aprendí mucho, mejoré para ser un mejor piloto y un mejor hombre. Espero haber ayudado también a los miembros del equipo a mejorar. Este es probablemente mi mayor orgullo, más que cualquiera de las primeras carreras locas en 2016 o el cuarto lugar en el GP de Austria de 2018. Le deseo al equipo lo mejor para el futuro". Así se despedía el francés en sus redes sociales.

Magnussen, por su parte, también daba las gracias al equipo por todo: "Hola a todos, La temporada de 2020 será la última con Haas. He tenido grandes momentos con el equipo durante cuatro años y mirando hacia atrás ha sido un gran viaje. Ser parte de un equipo nuevo ha sido un desafío que he disfrutado a fondo y me ha brindado una inmensa experiencia la cual me ha ayudado a crecer y a desarrollarme como piloto. Me gustaría agradecer a Gene, Guenther y a todo el equipo por su lealtad y su confianza en mí durante estos cuatro años. Aún sigo trabajando en mis planes de futuro, los cuales anunciaré a su debido tiempo. Aún quedan seis carreras, y estoy determinado a darlo todo para terminar en lo más alto. Gracias a todos por el apoyo".

Ahora, la pregunta es quién sustituirá a ambos pilotos. Algunos de los nombres más sonados son Mick Schumacher, quien debutaría en el 'Gran Circo'. Según el 'BFM', el equipo estaría dispuesto a ofrecerle un asiento al alemán, al menos eso explicó el jefe Günter Steiner: "Ciertamente no estaría en contra. ¿Quién no querría que un Schumacher regrese a la Fórmula 1? Especialmente en la forma en que se encuentra actualmente en la Fórmula 2". Aunque también podría irse con Alfa Romero,

Otro de los candidatos sería Sergio Pérez, aunque este último tiene más puertas abiertas (Red Bull, Williams). Nikita o Hülkenberg también están a la espera de encontrar un asiento para 2021. De momento aún queda mucho por decidir, a dónde irán Grosjean y Magnussen, y quiénes ocuparán su lugar. Y por lo visto habrá que seguir esperando para descubrirlo.