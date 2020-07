El arranque de temporada de Ferrari no ha sido ni mucho menos el esperado. Tras una primera carrera en la que Charles Leclerc, inesperadamente, se alzó con el segundo puesto, en el Gran Premio de Estiria los dos monoplazas del 'Cavallino Rampante' tuvieron que abandonar tras un choque entre sus pilotos.

En Ferrari cuestionan el rendimiento del SF1000, e incluso el propio Binotto criticó su potencia el pasado fin de semana: "El cronómetro nunca miente. Incluso hemos perdido con rivales a los que antes superábamos. Estos resultados no son buenos para un equipo llamado Ferrari".

Ante esta situación, tal y como revela el 'Corriere della Sera', en la 'Scudería' ya piensan en el sustituto del actual jefe de Maranello: el líder de Ferrari GT, Antonello Coletta.

En Ferrari se asume que la mayoría de los problemas subyacen de haber realizado el diseño de la aerodinámica y del chasis en función de los niveles de potencia del antiguo monoplaza.

Robert Doornbos, expiloto de Fórmula 1, ha sido el primero en abrir el debate sobre si Carlos Sainz sale perjudicado tras su fichaje por Ferrari: "No me puedo imaginar que haya alguien que no este contento con un contrato de Ferrari, pero él puede ser el primero".

"Carlos Sainz va a llegar al equipo en la mayor crisis desde los años 90. Ahora mismo está a un segundo de Mercedes, y recuperar un segundo es realmente imposible en la Fórmula 1 a corto plazo", explicó Javier Rubio, periodista de 'El Confidencial'.

Aún falta toda una temporada para que Carlos Sainz pase a vestirse de rojo, pero desde Italia ya miran con ilusión una nueva temporada con el madrileño acompañando a Leclerc, y sin Sebastian Vettel, cuyo futuro parece estar cada vez más ligado a Aston Martin.