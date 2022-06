Pocas parejas más carismáticas puede haber que la formada por Lewis Hamilton y Brad Pitt. El piloto de Mercedes será el productor de una película sobre la Fórmula 1 que tendrá como protagonista al famoso actor estadounidense.

La guinda del pastel la pone Joseph Kosinski como director, que cuenta con grandes éxitos como la secuela de 'Top Gun', lanzada directamente a convertirse en la obra más taquillera del 2022.

Apple Original Films anunció oficialmente hace unos días que se había hecho con los derechos de la película acerca de "un piloto que vuelve de su retirada para competir junto a un debutante contra los grandes titanes del deporte".

Por lo que una vez más se demuestra la faceta más ambiciosa y polivalente del siete veces campeón del campeonato mundial de F1, que siempre dejó claro su interés por el mundo del cine.

"Me gustaría actuar algún día. Quiero ser el mejor, en todo lo que hago, quiero serlo. Hacerlo lo mejor que pueda. Así que, si voy a hacer una película iré a clases, estudiaré y me aseguraré de que expreso las emociones como debería. Ahora mismo no tengo tiempo, así que supongo que será algo que haga cuando me retire", señaló el británico hace un tiempo.

"Me gusta animar a la gente a que escriba sus cosas, que nunca piensen que sus ideas son estúpidas o insignificantes; o un sueño demasiado ambicioso porque se trata de conseguir tus sueños y soñar lo más grande posible. Y darlo todo por alcanzarlo", añadió en unas declaraciones ofrecidas al medio 'DAZN F1'.

Aunque la realidad es que Hamilton ya hizo sus pinitos interpretando algunos papeles secundarios. El piloto de Mercedes tuvo una pequeña participación en las películas de 'Cars' 2 y 3 y nos regaló una ligera aportación en la comedia 'Zoolander 2'.

Por su parte, Brad Pitt es un amante y fiel seguidor de la máxima categoría del automovilismo, por lo que, a pesar de no conocerse el título y la fecha de estreno, la película promete.