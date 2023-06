Kylian Mbappé continúa siendo el nombre propio del verano, su futuro en Francia es muy incierto a pesar de que expresase que quiere seguir en el PSG. Bixente Lizarazu, el que fuese campeón del mundo en 1998 con la selección francesa junto a Zinedine Zidane, ha sido el último en valorar la situación del jugador.

En primer lugar, Lizarazu dijo que no se sentía sorprendido por la decisión de Kylian de no ampliar su contrato con el PSG más allá de 2024: "No hay nada que me ofenda o me escandalice en el anuncio de Mbappé de que no ampliará su contrato en París".

"El PSG le dio la opción de no ejercerla cuando firmó su nuevo contrato hace un año, así que no veo qué podrían echarle en cara ahora los dirigentes", añadió.

"Si acepta ser vendido este verano, allá él, pero si quiere seguir adelante con su contrato, como tiene derecho a hacer, su elección es más que respetable, asumió.

Sea cuál sea la decisión, Lizarazu sí cree que se podría dar la circunstancia de marcharse gratis: "No veo por qué debería sentirse obligado a dejar al PSG una cantidad en concepto de traspaso".

El PSG y la Champions, una "esperanza" que "ahora se desvanece"

"Al prolongar su contrato en mayo de 2022, había dado a su club otra oportunidad de construir un verdadero proyecto deportivo y un equipo capaz de ganar la Champions, pero se ve obligado a admitir que nada ha cambiado desde entonces", expresó.

"Ser el hombre que diera al PSG su primera Liga de Campeones era sin duda su gran esperanza, pero esa esperanza se desvanece ahora. Ha presionado, ha lanzado mensajes, pero sigue sin ver nada. Si nos fijamos en la temporada pasada, puedo entender por qué es escéptico y no quiere comprometerse más allá de 2024", explicó.

Fichaje por el Real Madrid

La leyenda francesa prioriza el rendimiento de Kylian con la selección, por encima de cualquier club: "Ya sea en el Real Madrid o en otro sitio, lo que más me importa es que siga progresando y que siga siendo tan bueno como siempre con la selección francesa".

"Salir de Francia no impidió que Michel Platini o Zinédine Zidane entraran en el corazón de los franceses", indicó. "Así que si el PSG no puede ofrecerle el sueño de la Champions que le corresponde, peor para él", comentó Bixente Lizarazu.

De esta forma, ubica un inconveniente que le mantiene en París: "El problema, visto desde Francia, es que tanto los aficionados como los observadores tienden a jugar con las emociones, a pedirle que asuma una responsabilidad que va más allá de un simple papel deportivo".

También hizo hincapié en la influencia de Macron en el jugador: "Incluso el Presidente de la República ha dado su opinión... le decimos lo que tiene que hacer, analizamos lo que hace, lo que hace, lo que dice, como si fuera algo nuestro, nuestra propiedad".

Coclusión: "Mbappé no nos pertenece"

"Kylian Mbappé no nos pertenece, es libre y tiene derecho a hacer lo que quiera, cuando quiera. Aquí o en otra parte", finalizó su exposición.