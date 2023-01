Tras el polémico final de Mundial en 2021, la FIA reestructuró la Dirección de Carrera de la Fórmula 1. Salió Michael Masi para dar paso a un dúo de directores, pero las controversias no cesaron: el retrovisor de Alonso, la grúa en Japón... y ahora las declaraciones de Guenther Steiner.

El jefe del equipo Haas afirmó en declaraciones a 'Motorsport' que los estadounidenses se vieron "perjudicados" por las decisiones de Dirección de Carrera, especialmente con las banderas negra y naranja (obligación de para en boxes para reparar alguna pieza dañada y peligrosa para los demás) que mostraron hasta en tres ocasiones esta temporada a Kevin Magnussen cuando estaba en zona de puntos.

"En mi opinión, queda mucho trabajo por hacer, no es que todo esté solucionado ya. Creo que en Dirección de Carrera hay mucho margen de mejora", comentó Steiner.

Esas tres veces que salió perjudicado el equipo Haas contrasta con el incidente con el retrovisor de Fernando Alonso en Austin, acción por la que no se mostró bandera negra y naranja. Por ello, Haas protestó y se impuso una sanción al asturiano que posteriormente revocaron.

Steiner explicó el motivo por el que fueron a protestar: "La bandera negra y naranja nos afectó mucho y no tenía sentido. Fuimos penalizados y luego cambiaron las normas, nadie más fue perjudicado por ello. Protestamos en Austin por principios, su sistema no está bien. Las reglas no eran las mismas para todos. Además, la forma en la que lo gestionaron en Dirección de Carrera no estuvo bien".