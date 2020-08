Romain Grosjean y Carlos Sainz protagonizaron una batalle en Silverstone que acabó con el español por delante... a pesar de las peligrosas maniobras del piloto de Haas.

Hasta en dos ocasiones cambió su trayectoria Grosjean cuando el futuro piloto de Ferrari estaba a punto de superarle. Pero él no lo ve así. En las declaraciones previas a la carrera de este fin de semana, de nuevo en Silverstone, ha defendido sus maniobras.

"Con Carlos, no estuvo tan mal. Había margen, había bastante espacio. No siempre estamos luchando por un top-5 y debo dar lo mejor de mí mismo. En el caso de Ricciardo, es cierto que me moví demasiado tarde y fue un poco justo, al límite. No es una excusa, pero los retrovisores no son los mejores en la F1", se justificó.

Sainz, sin embargo, no se ha pronunciado. Sí lo hizo el pasado domingo, calificando la acción de "lamentable". "Personalmente, es inaceptable que reacciones así a un movimiento de un piloto que va detrás. Tienes que mantener tu defensa, tu movimiento. Para mí es inaceptable y él estaría de acuerdo conmigo si estuviera en mi posición. Probablemente sepa que lo que hizo es incorrecto", señaló.

El español buscará mejor suerte de nuevo en Silverstone tras el pinchazo que sufrió a última hora cuando conducía cuarto. Un pinchazo que también sufrieron Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, aunque el inglés llegó a meta haciéndose con el triunfo.