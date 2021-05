El McLaren es uno de los mejores coches de la parrilla. Lo está demostrando Lando Norris, pero no Daniel Ricciardo. Y desde el equipo ya han advertido que ambos monoplazas son exactamente iguales.

Pero las diferencias son evidentes. El inglés es tercero en el Mundial, con dos podios en su mochila; mientras que Ricciardo se encuentra en la octava plaza, por detrás de los dos Ferrari y de Sergio Pérez.

McLaren tiene un plan para que esto cambie. "miramos lo que podemos hacer con el coche, con la puesta a punto, para ayudarle a que se sienta un poco más natural para al conducir nuestro coche de forma rápida", dice Andrea Seidl.

"Es importante que al hacerlo no renunciemos al rendimiento general en el monoplaza", detalla el alemán, consciente del potencial de su monoplaza en este 2021.

"Está claro que Daniel no está contento con lo que puede hacer en este momento con nuestro coche. Y no todos estamos contentos, digamos, de que no pueda igualar lo que Lando está sacando del coche en este momento", finaliza.

A pesar de las dificultades, McLaren ocupa la tercera plaza en el Mundial de constructores, su objetivo a comienzo de temporada. Mercedes y Red Bull son inalcanzables, por lo que el papel del equipo es hasta el momento magnífico.