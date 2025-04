El bombazo del jefe de McLaren sobre Fernando Alonso: "Queremos volver a verle en nuestro coche"

Fernando Alonso estuvo en dos etapas en McLaren. La primera como compañero de Lewis Hamilton luchando por el mundial y la segunda, mucho más difícil con los motores Honda. También participó en las 500 Millas de Indianápolis con el equipo papaya. Y el jefe de la marca, Zak Brown, espera volver a contar con el asturiano pero esta vez para Le Mans.

Así lo ha dicho Brown en palabras que recoge 'Marca' este martes: "Alonso es uno de los mejores, lo sé porque trabajó para nosotros. Es un atleta increíble y aunque sus días en Fórmula 1 acabarán pronto... nosotros ya hemos anunciado que volveremos a Le Mans, una carrera que él ya ha ganado... y me encantaría voverle a ver en un McLaren".

También habló de Carlos Sainz, que fue fundamental en el desarrollo de McLaren. Tiene muy claro que si tuviera un hueco libre, pensaría en el piloto español que ahora está en Williams.

"Si tuviésemos un sitio libre claro que consideraríamos a Carlos, pero ahora mismo tenemos con contrato a Lando y Oscar para varios años, pero si por alguna razón la situación cambia y Carlos está disponible... tengo su teléfono en mi agenda", dice el jefe de la escudería que ahora lidera el campeonato del mundo.

El cambio en Ferrari

Zak también se pronunció sobre la difícil situación que está atravesando Lewis Hamilton en su llegada a Ferrari. El siete veces campeón del mundo está lejos de Charles Leclerc. Y por supuesto de las victorias. Parecía que en China, donde ganó la sprint, podía encontrar esa brillantez... pero con el paso del tiempo se fue diluyendo.

"No es tan sencillo como eso, hay muchas dinámicas alrededor que juegan su papel. Lewis es siete veces campeón y no hay muchas ocasiones en las que puedas contar con un deportista así en tu equipo", expresa Brown.

Celebra no haber tenido que decidir entre Carlos y Lewis para su equipo: "Por suerte, no me encontré en la situación de tener que tomar esa decisión...".