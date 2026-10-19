La calculadora de Antonelli: ¿Qué tiene que pasar en Estados Unidos para que Kimi sea campeón?

El italiano se encuentra ante su primer 'matchball' de título aunque lo tendrá complicado. George Russell será el encargado de evitar que su compañero de equipo levante el Mundial a cinco carrera del final.

Kimi Antonelli es el gran favorito para conquistar el Munidal de 2026 de Fórmula 1. Solo una deblace histórica le arrebataría al italiano un título que podría ser absolutamente histórico teniendo en cuenta que Kimi solo tiene 20 años.

Su segunda temporada en el 'Gran Circo' ha sido un auténtico espectáculo. Es cierto que Antonelli cuenta con el coche más competitivo de la parrilla, el Mercedes, pero a falta de seis grandes premios por disputarse, son 102 puntos los que le saca a George Russell, su compañero.

El británico no ha podido seguirle el ritmo a un Kimi que ha dejado actuaciones antológicas como la de Monza. En 'casa', remontó desde el último puesto al primero convirtiéndose en el primer italiano en ganar el GP de Italia en décadas.

Hace casi setenta años que un transalpino con gana el Mundial de Fórmula 1. El último en hacerlo, Alberto Ascari en 1953. La espera parece que podría llegar a su fin y podría hacerlo este fin de semana si se dan ciertas circunstancias, aún complicadas.

Antonelli, para proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 este fin de semana en el GP de Estados Unidos, necesita ganar y esperar. Russell evitaría el alirón si queda entre los ocho primeros y Hamilton también podría interponerse si queda cuarto o mejor.

De ganar Kimi, Verstappen, Norris y Leclerc quedarían fuera de la pelea por el título de manera matemática. El italiano se coronará si cruza primero la línea de meta y George y Lewis no cumplen con ese octavo y cuarto puesto.

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