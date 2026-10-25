Tremenda 'rajada' de Sainz sobre el Gran Premio de Estados Unidos: "Esto parece el Dakar..."

El madrileño ha sido uno de los más contundentes a la hora de criticar el asfalto del circuito de Austin. Ha llegado a compararlo hasta con el Rally Dakar.

Carlos Sainz ha sido tremendamente contundente a la hora de hablar del Gran Premio de Estados Unidos. El madrileño salió de la sesión de clasificación muy enfadado debido a los baches que hay presentes en el circuito de Austin.

Carlos se queja en concreto de dos y compara las condiciones al pilotar con nada más y nada menos que el Rally Dakar: "Hay dos baches en la pista que son inaceptables. Parece esto el Dakar de mi padre. Un ibuprofeno ayuda después de las sesiones".

"La FIA ha tomado nota y harán lo que puedan para el futuro", ha revelado también Sainz después de quejarse de una situación sobre la que también han protestado otros pilotos. Lando Norris ya avisó durante los entrenamientos libres del GP de Estados Unidos.

El británico también hizo referencia a los ibuprofenos de los que habla Sainz confesando que también los toma debido a los dolores y los golpes que les provocan los baches. El de Williams no tuvo tampoco su mejor 'qualy' quedándose fuera en la 'Q1'.

Sainz partirá desde la 19º plaza sin mucha esperanza en firmar un buen resultado de carrera. Es evidente que el Williams no da señales de mejora y da la sensación que desde la escudería británica estarían ya pensando en 2027 para mejorar el rendimiento.

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