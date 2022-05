Marc Márquez jura fidelidad a Repsol Honda. Quiere seguir en el equipo que le convirtió leyenda en MotoGP y no se plantea, ni mucho menos, la retirada. A pesar del complicado momento que atraviesa después de muchas lesiones, poco a poco quiere recuperar su mejor versión sobre la moto.

En 'DAZN' ha desvelado cuáles son sus intenciones de futuro: "Más que de probar otras marcas u otros equipos, tengo otras motivaciones. Ahora, tengo la motivación de luchar por un título, pero con este equipo, no con otro".

Califica a Honda como "el equipo de su vida" y adelanta que su intención es retirarse allí: "Ocho años felices y dos, no. Es el equipo de mi vida. Yo he dicho siempre, ¿por qué no retirarme aquí? Sigo con la idea".

La presión de tener que ganar en cada carrera ya no es algo que se le pase por la cabeza: "Me tomo los fines de semana como si fuese una diversión, no como una obligación de salir a ganar".

Pero deja claro que lo suyo no es "correr por placer": "Para correr por placer, te coges una moto, te vas un domingo tranquilamente a un circuito sin presión y das vueltas. Pero en un circuito, vas a competir".

"Estoy aquí para competir y volver a celebrar cosas. ¿Será un título? No lo sé, pero ojalá pueda luchar, eso ya sería bueno", zanja el piloto de Repsol Honda.