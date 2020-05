Fernando Alonso se ha subido a una moto de MotoGP hasta en dos ocasiones. Y ahora ha recordado cómo fue aquella experiencia en 2015 y 2016., ambas en el circuito de Motegi.

El equipo Honda, donde Marc Márquez es dueño y señor de la parrilla, le 'prestó' una moto personalizada al asturiano, que salió a la pista con su ya tradicional número 14.

"He probado dos veces la MotoGP, en 2015 y 2016 en Motegi, al final del año en un evento de Honda con todos sus pilotos. Márquez pilotó el Super GT y yo la MotoGP", cuenta en un directo de Instagram en la cuenta de las 24 horas de Le Mans.

"En 2016, la segunda vez, traté de apretar más, pero la MotoGP es muy rápida, da miedo", explica el bicampeón de la Fórmula, que hace unos días aseguró que ya sabía qué iba a hacer en el año 2021: "pronto lo anunciaré".

"La primera vez, Márquez me marcaba la línea y me decía los trucos. En un punto de la recta cuando levanté la cabeza el aire casi me tira, así que no lo volví a hacer", ríe el asturiano, que en el mes de agosto correrá las 500 Millas de Indianápolis.

A pesar de que Fernando Alonso siempre ha mostrado su pasión por los nuevos retos, tras estas declaraciones queda claro que las motos no será uno de ellos. Sus fans siguen impacientes a la espera de que anuncie su futuro.