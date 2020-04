Marc Márquez ha conquista seis títulos de MotoGP, en total ocho títulos en todas las categorías. Sin embargo, podría ser uno menos. Y el motivo es realmente curioso.

Así lo ha desvelado él mismo en un vídeo de uno de sus patrocinadores, la marca Estrella Galicia: "Pude perder el Mundial...".

"Era la previa del GP de Tailandia 2019. Cuando hicimos la escala en Doha, me dejé el pasaporte en el asiento del avión. Contactamos con un operario de la compañía, me lo trajeron y por tres minutos no perdí el siguiente vuelo", cuenta.

Un inconveniente que se podría haber convertido en drama en caso de que Márquez hubiera perdido aquel avión. Afortunadamente todo se pudo solucionar sin problemas.