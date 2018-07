Diez minutos de penalización a Carlos Sainz por su incidente con el piloto de quads

Carlos Sainz (Peugeot) calificó de "tremendamente injusta" la sanción de diez minutos que le impusieron los comisarios del Dakar por no detenerse para constatar el estado de un piloto holandés de quads que denuncia haber sido golpeado por el vehículo del español en un adelantamiento.

"Estoy recibiendo una penalización de diez minutos por nada", dijo Sainz, que, a pesar de la sanción, sigue liderando la clasificación del rally en coches, con 57 minutos de ventaja sobre el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) y una hora y 3 minutos respecto al francés Stéphane Peterhansel (Peugeot).

El madrileño sostuvo que no tuvo ningún incidente con el denunciante, el piloto de quads Kees Koolen, aunque reconoció que estuvieron cerca de chocar durante el adelantamiento porque el holandés perdió el control de su cuadriciclo.

Sainz explicó que activó el sistema 'Sentinel' para alertar a Koolen de que iba a adelantarlo y que éste, correctamente, se hizo a un lado del camino, pero la zona tenía mucho barro y charcos, por lo que en el momento que lo estaba pasando perdió el control y se fue de nuevo al medio de la pista.

"Ahí lo esquivé de suerte, por muy poco. Lo siento mucho por el susto que se llevó. Yo también me llevé un buen susto. Estuvo muy cerca", admitió. Sainz reiteró que nunca hubo contacto entre los dos vehículos porque, de haberse producido, "por supuesto" que se habría detenido a comprobar el estado del holandés.

El español argumentó que su coche no tiene ninguna marca y afirmó que el quad del holandés tampoco. "Si le rozo con el Peugeot de dos toneladas, habría sido algo grave. Gracias a Dios no pasó nada", agregó. Sainz apuntó que la penalización le deja "muy decepcionado y disgustado", pero aclaró que no dejará que esta situación le influya y seguirá haciendo su carrera para ganar el segundo Dakar de su trayectoria profesional.

Al Dakar 2018 le quedan cinco etapas para su culminación, una recta final que atravesará el caluroso noroeste de Argentina por zonas ya tradicionales de este rally como Catamarca y Fiambalá hasta llegar el sábado 20 a la meta ubicada en Córdoba.