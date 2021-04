Joan Mir tuvo sus más y sus menos con Jack Miller durante el Gran Premio de Doha. A falta de 10 vueltas para el final, el piloto español adelantó al australiano pegándose prácticamente rueda con rueda. Tras la curva, llegó la recta, donde Miller, a 200 kilómetros por hora, tocó al de Suzuki de manera deliberada y agresiva. Una acción por la que Mir, que acabó séptimo, salió muy cabreado tras la carrera, dejando unas duras declaraciones sobre el piloto de Ducati, que terminó en novena posición.

"Lo he adelantado en la curva 10, no nos hemos tocado, pero le hice cambiar de línea. Fue al límite y me disculpé levantando la pierna. Luego, por lo visto, se ha enfadado, no le gusta ver que no está rindiendo como se esperaba de él. En la última curva, me fui un poco largo y me pegué a la izquierda, como hacemos todos. Hay una acción con Aleix en la que él se coló, me acerqué y no nos tocamos. Detrás de Jack venían muchas motos. No me quiero encender, pero no quiero que se repita. Lo hizo a posta, giró la cabeza", explica el piloto de Suzuki.

Y es que el australiano declaró estar "harto de tanto toque" del vigente campeón del mundo de Moto GP. Miller aseguró que Mir le había golpeado tres veces en la curva, algo que el de Suzuki niega. La peligrosa acción de Miller no fue sancionada por dirección de carrera. Una decisión que sin embargo el '36' sí que considera que debió ser castigada.

"Que me explique las tres veces que le he tocado. Al principio, en la curva 6, tuve que tirar recto, pero no me toqué con Fabio, que levantó la moto. Fue un lance de carrera. A mí no me pasan tranquilos y sí me adelantan tocando. La habrá tomado conmigo. Esa situación se tiene que juzgar, no se puede repetir, fue peligrosísimo. Estas maniobras están más allá del límite. Si fue intencionado, como creo, merece sanción", sostiene Mir.