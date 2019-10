"Es muy atractivo para mi. Después de la Fórmula 1 y el Wec, Toyota y el Dakar me han abierto los ojos a otro mundo. Es la carrera más dura del mundo y seguramente sea el reto más dificil de mi carrera". Lo dice un bicampeón del mundo, por lo que no hace falta añadir ningún comentario. Simplemente, dejarle hablar. "El equipo me ha ayudado a ser mejor piloto pero también mejor persona. Creo que nos encontraremos con varias dificultades pero hay que ser optimista respetando la dificultad y la carrera", continuaba Fernando Alonso, para añadir que su relación con Marc Coma es "buena" y que tener a Marc es una experiencia que le "ayuda mucho".

Por otro lado, el cinco veces campeón del Dakar también se pronunció desde Barcelona en esta multitudinaria rueda de prensa: "Para mí es un rol completamente nuevo porque llevo muchos años con las dos ruedas. El año pasado seguí el Dakar por televisión y no lo dusfrute al 100%. Me surgió esta oportunidad y no me lo pensé porque soy un gran fan de Fernando desde siempre". Unas declaraciones recogidas por nuestro compañero Marc Fuster y que valen oro, puesto que confirma que se va a hacer historia del motor, y que dos de nuestros pilotos más legendarios se unen definitvamente para atacar a la historia y a la leyenda. "Estoy contento con todo el progreso que hemos hecho...", zanjaba Coma. Pues eso, palabra de campeón.