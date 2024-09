En Misano, mientras Marc Márquez celebraba su victoria en el podio, los aficionados le abuchearon. Y eso no le gustó nada a Pecco Bagnaia, el piloto de casa. Tanto que incluso hizo gestos de 'no' con el dedo para que se pararan esos pitidos.

Este viernes, el italiano ha manifestado que aquello fue una falta de respeto de los fans: "Hacer eso es una clara demostración de poco respeto. No me ha gustado... son cosas que tienen que mejorar".

Y Marc le ha agradecido el gesto: "Quiero dar las gracias a Pecco por intentar calmar a la gente que me abucheaba. En aquel momento no lo vi, pero después me enseñaron un vídeo".

"Los seguidores siguen a uno u a otro piloto, pero eso no significa que tengan que abuchear", ha expresado el doble ganador en Aragón y Misano.

Pecco y Marc compartirán equipo el año que viene en la Ducati oficial. Y no quieren que los aficionados italianos y españoles intercambien abucheos a los pilotos en sus circuitos. Todo un gesto de valores por parte de ambos.