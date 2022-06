Joan Mir y Álex Rins están en el mercado de MotoGP. El adiós de Suzuki a la categoría ha provocado que los dos pilotos busquen equipo. Todo indica que Mir correrá en Repsol Honda, pero todavía no se ha hecho oficial. Y el piloto ha lanzado un aviso a toda la parrilla.

"El año que viene va a haber muchos cambios. Viendo cómo está el mercado, bastante gente va a saltar de sus fábricas y se va a ir a otras. Será interesante. El mercado, desde fuera, está siendo un caos", comenta Mir.

Y habla de todos los rumores que han aparecido: "Viendo la prensa es un caos. Veo que a mí, de primeras, se me colocaba en Honda; luego, de repente, se me colocó en Yamaha; luego, en Ducati; ahora se me vuelve a colocar en Honda... veo un caos".

No descarta Mir que alguno de los importantes se queda fuera de la parrilla 2023: "Veo el mercado complicado. Si los mánagers no se mueven rápido, alguno que se duerma puede acabar sin moto el año que viene".

Preguntado por la situación de Honda, Mir está convencido que seguirá Marc Márquez en el equipo en cuanto se recupere de su lesión: "Creo que Honda cuenta con él. Y las otras fábricas cuentan con que Marc estará en Honda".

Precisamente Márquez continúa con su recuperación después de su cuarta operación en el brazo derecho. Ha comenzado a dar paseos y en unos días arrancará la recuperación física.

Honda es optimista al respecto. Incluso Albert Puig ha apuntado que podría regresar en este 2022, rompiendo todas las previsiones iniciales.