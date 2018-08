Los secretos de la tricampeona mundial de bádminton Carolina Marín: "Había perdido la confianza"

LA CLAVE, IR 'PARTIDO A PARTIDO'

Tras hacer historia al convertirse en tricampeona mundial de bádminton, Carolina Marín ha reconocido que psicológicamente ha sido su peor año. Asegura que un cambio de mentalidad ha sido la clave de su recuperación: "He tenido dudas durante este año y medio, tuve miedo a perder lo que he tenido...". La clave: no focalizar en el fin sino en los objetivos diarios.