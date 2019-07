El lacrosse es un deporte que no está reconocido en España al no estar federados, al contrario que en el plano internacional. Las jugadoras de la selección española piden ayudas para federarse en España, ya que tampoco tienen seguro deportivo al no estar reconocido como deporte en el país.

"Es España solo somos un grupo de amigos que se juntan para jugar", afirma con dureza una de las integrantes del equipo, que además añade que cada jugadora ha puesto mil euros para disputar el Europeo de Israel, mientras que en el Mundial tuvieron que desembolsar tres mil euros.

Actualmente, han conseguido ayuda de un patrocinador de Reino Unido, pero requieren del reconocimiento en España para poder ejercer realmente como deportistas.

