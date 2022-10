El entrenador Julen Lopetegui ha dejado de ser el técnico del Sevilla después de la derrota (1-4) contra el Borussia Dortmund en la tercera jornada de la Liga de Campeones, disputada en el Ramón Sánchez Pizjuán y por el mal arranque en LaLiga Santander.

Una noticia que ha hecho pública el club hispalense en un comunicado.

"El Sevilla FC ha destituido a Julen Lopetegui como técnico del primer equipo una vez finalizado el choque que ha enfrentado este miércoles al equipo de Nervión con el Borussia de Dortmund. Lopetegui cierra una exitosa etapa con tres magníficas campañas en las que se lograron con creces los objetivos y una cuarta temporada en la que, sin embargo, los resultados no han acompañado, sumando el Sevilla FC cinco puntos de 21 posibles en LaLiga", ha indicado el club hispalense en la nota pública.

De esta forma, han anunciado que prescinden del entrenador que logró un título de la Liga Europa, el récord de puntos del club en LaLiga Santander y tres clasificaciones seguidas para la 'Champions'.

Por su parte, a través de las redes sociales del club, también han hecho públicas las declaraciones que ha realizado tras conocer la noticia de su sustitución. "Me han comunicado que dejo de ser el entrenador del Sevilla el presidente y el vicepresidente. Han sido tres años espectaculares, históricos, tocamos plata, conseguimos tres clasificaciones consecutivas para la Champions y este año no hemos arrancado bien", ha indicado mostrando su pesar por no poder seguir siendo entrenador del equipo.