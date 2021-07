Esperpéntico lo ocurrido con Juancho Hernangómez y Minnesota Timberwolves en las últimas horas. Después de que el alero sufriera una lesión en el hombro izquierdo el pasado 8 de julio en un amistoso frente a Francia en Málaga, se descartó la posibilidad de que el madrileño pudiese participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con el paso de los días, se vio que se trataba de una decisión precipitada: Juancho mejoraba exponencialmente y su presencia en Japón parecía esclarecerse.

Tras someterse a pruebas en Las Vegas con la FEB y los Wolves, Hernangómez recibió luz verde para viajar a Tokio. De hecho, llegó a estar presente este viernes en la ceremonia de apertura, pero desde entonces se han desencadenado una serie de acontecimientos que han acabado con el alero fuera de la convocatoria de Sergio Scariolo y con Xabi López Aróstegui dentro.

Jorge Garbajosa, presidente de la FEB, ha explicado todos los detalles a la vez que se ha mostrado visiblemente enfadado: "Justo en el límite del cierre de las inscripciones de los jugadores que participarán en estos Juegos, nos hemos visto en la obligación de sustituir a Juancho por López-Aróstegui. Los hechos son claros y admiten pocas interpretaciones: Minnesota Timberwolves, la franquicia a la que pertenecen los derechos deportivos de Hernangómez, nos comunicó oficialmente el pasado 23 de julio, es decir, ayer, que no autorizaba al jugador a participar".

"La FEB ha tratado de agotar todas las vías diplomáticas, tanto con la franquicia, como con el jugador, su representante, con la FIBA y la NBA para tratar de alcanzar una solución dialogada y satisfactoria para todas las partes. Lamentablemente sin fruto", ha añadido.

"Hemos tenido infinidad de reuniones médicas y no hemos recibido un no como respuesta en ningún momento. De hecho hemos recibido el sí como el que dieron el día 18 en Las Vegas ante seis personas. Esto es un problema de personas, que no son médicos, como su presidente de operaciones, que no quieren que Juancho vaya a los Juegos", ha zanjado.

La franquicia de Minnesota se ha cerrado en banda y Hernangómez, uno de los fijos y pieza clave del esquema de Scariolo, se cae de la convocatoria para los Juegos. En sus redes sociales, el hermano del jugador no ha escondido su enfado, llegando incluso a pedir "libertad" para Juancho.