Tintes esperpénticos que ni el mismísimo Valle-Inclán hubiera firmado han teñido a la Federación Española de Remo en las últimas horas. Con la moción de censura contra la presidenta, Asunción Loriente, presentada por José Agustín Gómez-Raggio, salieron a la luz una serie de vergonzosos tuits publicados por el candidato.

Insultos a chinos y árabes, a Pedro Sánchez y Pablo Casado, comentarios machistas, autodenominación como "facha"... el abogado había volcado todo tipo de 'bilis' en las redes sociales antes de borrar su perfil, pero la hemeroteca le retrata.

Destapado el escándalo, la moción de censura no prosperó, aunque Loriente no se ha contentado: "Me han dicho que tengo una Junta Directiva de chiste porque hay cuatro mujeres".

"Me he encontrado la moción porque no he ido dando a diestro y siniestro puestos en la Federación", ha añadido en declaraciones a 'Cope'.

Además de la presidenta de la Federación de Remo, por los micrófonos de la cadena pasó Gómez-Raggio, que se mostró orgulloso por lo escrito y sacó pecho ante algo que, a su ver, es "normal" y no constitutivo de "delito".

"Los he escrito yo y soy muy feliz escribiéndolos. Las redes sociales son un espacio de libertad de expresión. Pretender que tengamos un tono exquisito... hay que ir con una piel más fuerte. Llamar hijo de puta a Pedro Sánchez no es ningún tipo de delito. Si se hubiera sentido ofendido ya me habría demandado. Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno son dos personas diferentes. Yo utilizo las redes sociales para lo que me apetece", señaló.

"¿Por qué voy a rectificar algo con lo que sigo de acuerdo? Me parece absolutamente normal lo que he hecho", zanjó en unas declaraciones que impactan por la pasmosa tranquilidad con las que se espetan. La Federación Española de Remo respira.