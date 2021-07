Un gato, un villano y pruebas, muchas pruebas. Es el reto que nos propone Google de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a través de su último Doodle, desarrollado por Studio 4ºC.

Con una estética muy reconocible de videojuegos clásicos, este Doodle inspirado en elementos típicos de Japón nos lleva a la 'Isla de los Campeones', en la que se nos pondrá a prueba en siete deportes.

En este juego nos pondremos en la piel de Lucky, un gato que hablará con distintos personajes que nos pedirán unirnos a un equipo al que ayudaremos a sumar puntos para imponernos sobre el resto.

No obstante, este no es el único juego que Google ha preparado para los Juegos Olímpicos. El popular juego del dinosaurio que aparece cuando no tenemos conexión a Internet o surge algún problema esconde una prueba olímpica, una carrera de vallas en la que entramos cuando el dinosaurio choca contra una de las antorchas que aparecen en el desierto.

Para jugar a este divertido JRPG, simplemente tienes que entrar en la página de inicio de Google, pinchar sobre el icono interactivo que nos ofrece el buscador y disfrutar. Eso sí, es recomendable tener tiempo libre, porque engancha.