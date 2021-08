Uno de los grandes protagonistas de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio. Damián Quintero se colgó la medalla de plata en la modalidad de kata de kárate.

Ha recordado en 'Jugones' cómo fueron los nervios propios: "El día previo fue sobre todo el más duro. Estuve muy nervioso en el día previo incluso en la misma mañana. Pero después fue subirme al tatami y como pez en el agua".

Una final que, de momento, no ha visto repetida: "No he visto todavía la final ni la ronda. Lo veré más adelante con más tranquilidad".

"Sigo en esa nube de he conseguido un hito histórico. Contento también de haber posicionado el kárate", ha finalizado el karateka, que ha hecho historia en Tokio junto a Sandra Sánchez.