Los Juegos Olímpicos de Tokio siguen siendo una verdadera incógnita. Se pospusieron en 2020, pero no está claro que se vayan a poder celebrar tampoco en este 2021. El coronavirus no da tregua y todos los países se encuentran inmersos en una nueva ola.

En Japón el gobierno ha tomado la decisión de no permitir la entrada de extranjeros no residentes. Por lo que, en este momento, los deportistas no podrían acudir a la cita olímpica.

"Para proteger la vida y para eliminar los riesgos potenciales, he decidido suspender temporalmente la entrada de viajeros extranjeros de negocios", señala el primer ministro Yoshihide Suga.

Estas restricciones durarán de momento sólo tres semanas, pero no se descarta que se puedan alargar incluso hasta el verano.

Las autoridades niponas temen la entrada de ciudadanos extranjeros después de detectar varios casos de la variante británica del virus.

A 190 días del comienzo de los JJOO, la Covid-19 vuelve a poner en jaque su celebración. Su cancelación definitiva no se descarta, algo por lo que apuestan muchos ciudadanos japoneses en una reciente encuesta.