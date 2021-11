Lamentable ataque racista el sufrido por Sunisa Lee en Estados Unidos. La gimnasta, campeona olímpica de 18 años, reconoció en 'Pop Sugar' que fue víctima de una agresión racial por su origen asiático mientras esperaba un coche junto a unos amigos.

En ese momento, un vehículo se acercó y comenzó a insultar a la gimnasta y a su grupo con una serie de improperios racistas.

Además, tal y como relata la gimnasta, les pidieron a todos que "volvieran al lugar de donde vinieron" a gritos desde el coche.

"No pude hacer nada. Nos esquivaron y se fueron. Estaba muy enfadada", comentó la gimnasta.

Además, reconoce que sintió frustración: "No hice nada. Por mi reputación es complicado. No quería hacer nada que me pudiera meter en problemas. Lo dejé pasar, simplemente".

Sunisa Lee hizo historia en Tokio. La gimnasta fue la primera americana de origen asiático en hacerse con un oro olímpico en concurso individual.

En EEUU, en el primer semestre de este 2021, se han registrado un total de 4.500 incidentes racistas contra asiáticos. El 70% de las víctimas son mujeres.