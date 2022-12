Jordi Alba, defensa internacional del Barcelona, aseguró que no ha hablado con su compañero Gerard Piqué de su convocatoria con la selección catalana, tras dejar la española, y argumentó que "tendrá sus razones".

"No he hablado con él de este tema pero sus razones tendrá. Habrá que preguntarle a él. Yo no lo he hablado con Geri, que decidió dejar la selección y ahora querrá jugar con Cataluña", dijo desde la concentración de España en La Ciudad del Fútbol.

