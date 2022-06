El US Open de golf sigue contando con Danielle Kang. La golfista, que ha firmado 145 golpes para superar in extremis el corte, lleva sufriendo fuertes dolores de espalda desde hace meses. Ahora, tal y como confirmó su hermano en Instagram, se sabe que padece un tumor en la columna.

No saben todavía si es una afección benigna o maligna, pero Kang sigue compitiendo en Estados unidos, en el Pine Needles Lodge & Golf Club de Southern Pines, en Carolina del Norte.

"He pasado por muchas intervenciones hasta ahora. Lo estamos reduciendo, pero llevará tiempo", cuenta Kang.

Danielle, de 29 años, lo está pasando mal: "Pero estoy contenta por poder pegar golpes. Siento que mi juego está ahí".

"He jugado muy mal durante los dos últimos meses. No he tocado un palo, ni he practicado mucho tiempo. Ahora mi objetivo es jugar, porque no quería perdérmelo", dice la jugadora.

Kang sabe que tendrá que centrarse luego en su recuperación: "Tras esta semana me centraré en mi problema de espalda. No quería publicarlo, pero sé que salió a la luz. No quiero discutir esos detalles".

La estadounidense se tomará un tiempo para volver a jugar: "Podría ser una semana. Podrían ser meses. No sé la respuesta".

"Ahora estoy jugando al golf, que es lo que quería hacer, competir", sentencia Kang.