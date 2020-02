Es un secreto a voces que Sergio Ramos desea acudir con la selección española a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano. Y Zinedine Zidane se ha referido a este hecho en la rueda de prensa de este viernes, previa al encuentro de Liga ante el Levante. "Claro que debería ir. Si él quiere, yo le voy a apoyar. Es muy bonito jugar para tu país", expresó el preparador galo.

Sin embargo, el problema es el apretado calendario veraniego. Entre el 12 de junio y el 12 de julio se disputa la Eurocopa, a la que Sergio Ramos acudirá con total seguridad. Y apenas doce días después, el 24 de julio, comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que el capitán del Real Madrid y de la selección española sólo tendría doce días entre los dos torneos si España alcanzara la final. Además, participar en la cita olímpica impediría a Ramos realizar la pretemporada con el club blanco.

Zidane también se refirió al hecho de que el capitán nunca haya sido suplente bajo sus órdenes: "Es nuestro capitán, nuestro líder y nuestro jugador referencia. En el banquillo no me interesa, bueno, no me interesa... Soy yo quien toma las decisiones. Es muy importante para todos los madridistas y para sus compañeros".

Por último, el entrenador se refirió a la ampliación de contrato del camero, que acaba en 2021. "Veo fácil la renovación de Sergio. Le quiero conmigo y le veo bien", expresó. Sergio Ramos y el Real Madrid todavía no se han sentado a hablar de la renovación, según informó Juanfe Sanz en El Chiringuito.