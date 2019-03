Zidane: "Para nada estoy seguro de seguir la próxima temporada, no estoy preparando nada"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, intentó rebajar tensión con James Rodríguez, tras el enfado del colombiano al ser sustituido en Butarque, y dejó claro que luchan por "los mismos intereses", y celebró que Isco Alarcón asegurase públicamente en las redes que no fichará por el Barcelona.

Zidane no quiere que nada descentre a su equipo en las horas previas al derbi madrileño ante el Atlético de Madrid. Con su habitual estilo intentó quitar tensión de asuntos como el enfado de James al ser sustituido. "No es un lío, son cosas de entrenador y jugador que van a pasar siempre en el fútbol", aclaró el técnico francés.

"James y yo tenemos los mismos intereses. Ni yo ni él vamos a hablar más de estas cosas, se quedó ahí y ya está, ahora solo pensamos en el partido de mañana", añadió. Tras el desliz de Isco de colgar en las redes sociales una foto con una bolsa de patatas del Barcelona, que provocó un mensaje posterior dejando claro que no firmará por el conjunto azulgrana, Zidane lo tomó a risa y dijo que "claro" que se siente ahora más tranquilo.

"No hay polémica, Isco está aquí encantado y pensamos en el partido de mañana. Sabemos que todo eso es parte del fútbol, todo lo que se dice y opina fuera del campo, pero nos interesa solo el campo y lo que vamos a hacer", manifestó.

No aclara su continuidad

Zidane ha dejado en el aire su continuidad en el Madrid: "Mi continuidad no es segura, por eso no estoy preparando nada. Sé lo que es entrenar al Real Madrid para bien y para mal. Por eso sólo me preocupa el partido siguiente. No sé lo que pasará más adelante..."

Sobre el derbi ante el Atlético, espera un partido complicado en Liga: "No va a ser un partido fácil, pero no sé cómo va a jugar el Atlético. Me interesa mi equipo, lo que vamos a hacer. Sé que vamos a sufrir un poco, pero sabemos cómo va a ser el partido".