Zidane: "La eliminación del Barcelona en semifinales de Champions no hace mejor nuestra temporada"

El Real Madrid se ha quedado a cero esta temporada... pero parece que todo pesa menos tras la eliminación del Barcelona de la Champions después de caer por 4-0 en Anfield ante el Liverpool. Con todo, Zidane ha querido dejar claro que eso no hace mejor el curso de los blancos. "Que no hayan llegado a la final no hace mejor nuestra temporada", afirma.

Además, habla sobre la figura de Ernesto Valverde. "Todo lo que ha hecho ha estado fenomenal. Él sabe cómo funciona esto, y no podemos dudar de todo lo que ha hecho y de su trabajo", cuenta.

Zidane ha comentado también todo lo que da de sí la figura de Gareth Bale: "Lo que ha ya dicho su agente no me suena de nada. No quiero responder, y yo soy el entrenador del Real Madrid. No diré si he hablado en privado con Bale, pero es lo que me toca hacer. Puede ser que no haya hablado con él... o puede ser que sí".

El francés ha mandado un mensaje para la esperanza de cara a la 2019-20. "Hay motivos para ilusionarse con los fichajes. El club quiere hacer las cosas mejor, ya sabéis de nuestra historia. Hemos ganado muchísimo y va a seguir así. Quiero transmitir a la afición que tenemos muchas ilusiones de ganar cosas", admite.

Entre los nombres, el de Paul Pogba, al que que el Manchester Unitede no juegue Champions puede acercar al Real Madrid: "Es un jugador de otro equipo".