Zidane: "Descansaba bien, no hacía el idiota en los bares, sólo bebía agua y estiraba"

Zindedine Zidane llegó a ser el mejor jugador del mundo en su época y para ello, como él mismo reconoce, tuvo que darlo todo.

"Yo lo tuve claro desde el principio. Mi único deseo era jugar al fútbol. Pero tuve dificultades en la escuela y mis padres nunca me regañaron. Yo sabía muy bien que no tenía una actitud ideal. Entonces un día ellos me dijeron: 'Sabemos que tienes algo en mente, así que haz lo que quieras'. Una vez que obtuve el permiso de mi padre y de mi madre, me centré en darlo todo para conseguir lo que quería. Al llegar a Cannes vi a esos profesionales entrenar y me dije: 'Quiero hacer esto'. A partir de ese momento hice todo para convertirme en el mejor", cuenta Zidane en una entrevista en la plataforma OTRO.

Zidane reconoce que siempre tuvo una actitud muy profesional para tratar de triunfar en el competitivo mundo del fútbol profesional.

"Descansé bien, no hice el idiota alrededor de los bares, sólo bebía agua y realizaba estiramientos. Di todo para convertirme en el mejor jugador posible, tenía que hacerlo a toda costa. Así es como haría a mis padres felices, porque era mi vida, pero también lo hice para que ellos se sintieran orgullosos", admite Zidane.

Por último, Zidane señaló las diferencias entre el fútbol que le tocó vivir y el actual.

"Para hacerte notar, y luego para jugar, tenías que ser bueno, no como hoy. Primero debía demostrar que era diferente a todos, porque en ese momento había un número limitado de jugadores, tal vez uno o dos jóvenes por equipo. Hoy no, todo ha evolucionado, va mucho más rápido, y en lo que respecta a los jugadores ya no tienen miedo de cometer errores", explica Zidane.

