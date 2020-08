Las lágrimas de Zinedine Zidane nada más ganar LaLiga dieron la vuelta al mundo. No se vio esta imagen en ninguna de las tres Champions consecutivas del Real Madrid. Y el técnico lo explica.

"Cuando ganamos esta Liga fue de verdad el mejor día de mi vida profesional. Fue muy difícil ganarla", ha afirmado el galo en la presentación de su proyecto social: el 'Zidane Five Club'.

"Después del confinamiento, sin saber si podríamos jugar de nuevo, haber vuelto a la Liga, haberla terminado y haberla ganado, fue el mejor día para mí. Prácticamente el mejor día de mi vida. Incluso aunque queramos decir que la Champions es lo más, y es magnífica, no quiero comparar", explicó Zidane.

Tras conseguir el citado título, no aclaró su futuro en la sala de prensa. Y volvió a echar balones fuera al ser preguntado por este tema: "Soy atípico, no tengo un plan de carrera. Simplemente disfruto de entrenar cada día igual que cuando era jugador. Y cuando no sea así y haya que hacer otra cosa, haré otra cosa"...

Pero Zidane tiene claro que uno de sus objetivos es ser seleccionador francés algún día. "Lo dije aquí hace años: 'si soy entrenador, ¿por qué no ser un día seleccionador de Francia?'. No es nuevo. Incluso Deschamps lo sabe, él mismo lo ha dicho. Todos tenemos una historia y la mía con la selección de Francia fue bonita hasta el último partido. Con altos y bajos, pero fue bonita. Si un día tiene que continuar, lo hará. Pero eso no toca ahora".

De momento, los aficionados del Real Madrid seguirán disfrutando del entrenador de las tres Champions consecutivas en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Por otro lado, el francés elogió el papel de Neymar Jr y Kylian Mbappé en esta Champions, con el PSG ya en la gran final: "Lo que marca la diferencia de verdad es lo que logran hacer en el campo. Ves el partido contra Atalanta y se nota que están ellos. En un momento, cuando pierdes, terminas en el campo con un jugador que logra lograr hacer cosas aparte y eso marca la diferencia. Se vio cuando Mbappé entró al terreno de juego. Luego Neymar estuvo muy bien todo el partido. Hablamos de su última jugada, pero estuvo omnipresente durante el encuentro. Y claro, con este dúo es más fácil cuando juegan juntos. Son dos muy, muy buenos jugadores que marcan diferencias asombrosas".