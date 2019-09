Con tono sobrio, serio y decidido, Zinedine Zidane atendió a los medios en rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo de Concha Espina. Eden Hazard, Vinicius, Gareth Bale y las múltiples lesiones musculares, aspectos candentes en las preguntas de los periodistas.

En primer lugar, el técnico madridista trató la presencia de Hazard frente al Levante este sábado. "Ha estado lesionado tres semanas y ha vuelto hace una semana a los entrenamientos con el grupo. Tenemos ganas de ver a Hazard, pero hay que ir con calma. El está preparado, y luego seré yo quien decida cómo dosificar los minutos. Tendremos que jugar con Hazard no solo este partido, así que tenemos que hacerlo con cabeza", declaró.

Por otro lado, el parón de selecciones se han saldado con la lesión de Luka Modric, una más. "Creo que cada uno intenta lo mejor para el jugador. Luka ha tenido dos partidos en tres días. No podemos pensar más en eso, espero que se recupere rápidamente. El hecho de que está lesionado y no va a jugar mañana lo tenemos que aceptar", expuso.

Tampoco se mostró preocupado con la cantidad de lesiones que ha tenido el equipo. "Todos los clubes tienen problemas de eso, sobre todo al inicio de la temporada. Al tener muchos internacionales, hay jugadores que no paran nunca. Confío en la gente que trabaja aquí, son los mejores. Espero que después de Luka no tengamos más jugadores lesionados", aseveró.

Además, trató el verano vivido en torno al futuro de Bale en Chamartín. "Cuando pasó lo que pasó, cada uno sabía la situación. El está contento, yo también, el club también y la afición también. Hay que tirar para adelante", señaló. Así, resaltó que va a "contar con todos" sus futbolistas, y "Gareth es uno de ellos".

A su vez, se mostró muy serio al hablar de Vinicius. "Tiene la máxima confianza de su entrenador, que soy yo. Tengo 23 jugadores y tengo que contar con todos. Vinicius tiene 18 años y es el futuro del Madrid. Cada cosa lleva su tiempo, cuento con él. A veces no va a jugar, tienen que empezar solo once jugadores. Confío plenamente en Vinicius, dejad de decir que no cuento con él", exclamó sin titubear.