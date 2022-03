Andriy Yarmolenko, futbolista del West Ham, ha lanzado un mensaje claro y directo a los jugadores rusos a través de sus redes sociales. El internacional ucraniano reta a varios componentes de la selección de Rusia a desvelar públicamente la opinión real que tienen del presidente, Vladimir Putin, y del conflicto bélico provocado por la invasión de su país a Ucrania.

Yarmolenko no logra entender por qué ningún futbolista ruso tiene intención de actuar sabiendo la relevancia que tienen en su país. "Soy Andriy Yarmolenko, internacional ucraniano. Nací en San Petersburgo, pero crecí en Ucrania y me considero 100 % ucraniano", comenzó.

"Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué están sentados como idiotas y no dicen nada? En mi país matan gente, matan mujeres, matan madres, matan a nuestros hijos. Pero no dices nada, no hiciste ningún comentario...", prosiguió.

El jugador de 32 años de edad exige valentía y coherencia a los futbolistas rusos, estando de acuerdo con lo que opinan en privado: "Por favor, dime qué pasaría si todos juntos, unidos, mostramos a la gente lo que realmente está pasando en mi país. Los conozco a muchos y todos me decían: 'No debe ser así y que su presidente está actuando mal'. Entonces, muchachos, ustedes que tienen influencia en la gente, demuéstrenlo. Se lo pido. ¡Por favor!".

Además, no ha dudado en poner nombre y apellidos a los receptores del mensaje al etiquetar sus cuentas oficiales en la publicación. Algunos de los jugadores rusos mencionados son Denis Cheryshev, Il´zat Akhmetov, Artem Dzyuba, Arsen Zakharyan, Andrey Arshavin o Zelimkhan Bakaev.

Precisamente a uno de ellos hace referencia directa, en concreto a Artem Dzyuba, actual futbolista del Zenit de San Petersburgo, siempre muy activo en Tiktok y en el resto de redes sociales. "Sé que a algunos de ustedes les gusta mostrar sus pelotas... frente a la cámara, pero ahora es el momento de mostrar sus pelotas en la vida real. Gracias por su atención. ¡Gloria a Ucrania!", sentenció.

No obstante, no ha sido el único jugador ucraniano que ha cargado duramente contra el delantero por haber dejado de lado las redes sociales desde que iniciara la invasión. Vitaliy Mykolenko, defensa del Everton, también publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram: "Mientras permaneces en silencio, perra, junto con tus compañeros cabezas de chorlito, civiles pacíficos están siendo asesinados en Ucrania".

