El día que se retomaba la competición en Catar y volvía el Al Sadd de Xavi Hernández a los terrenos de juego, el exfutbolista del FC Barcelona ha anunciado a través de un mensaje publicado en su perfil de Instagram que ha dado positivo por coronavirus.

En el texto afirma que se encuentra "perfectamente", pero que deberá permanecer en aislamiento, por lo que será David Prats, técnico del filial catarí, quien se hará con los mandos del Al Sadd durante la ausencia del egarense.

El mensaje íntegro de Xavi :

Hoy no podré acompañar al equipo en la vuelta a la competición oficial. En mi lugar y a la cabeza del staff técnico estará David Prats - entrenador del equipo filial del Al Sadd -

Hace unos días y siguiendo el protocolo de Qatar Stars League di positivo en el último test COVID19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, estaré aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca. Agradezco a todas las autoridades y en especial a los responsables de Qatar Stars League, Qatar Football Association y de Al Sadd el poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite mayores contagios y garantice un desarrollo normal de la competición.

Un abrazo y nos vemos pronto en los campos de fútbol!