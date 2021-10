El pasado 23 de febrero de 2021, 'The Guardian' sacó a la luz la cara sombría del Mundial de Catar de 2022: tras varios años de obras e innovadoras construcciones para la cita cuatrienal, han muerto más de 6.500 trabajadores a ojos del Golfo Pérsico.

Este estremecedor dato, unido a las denuncias de violación de los derechos humanos, ha provocado la repulsa de decenas de jugadores, que han criticado duramente a la FIFA por llevar el Mundial allí y, además, realizarlo en invierno, hecho inédito.

Uno de los pocos rostros reconocibles que defienden Catar y su Mundial es Xavi Hernández. El exfutbolista del FC Barcelona y actual entrenador del Al Sadd lleva tres años en el país y, según él, la realidad allí es bien distinta: "Será un Mundial histórico. La gente se va a sorprender. En primer lugar, por cómo es el país, por cómo es el propio Catar, y luego por la infraestructura".

"Es un país totalmente nuevo que se ha estado preparando para albergar este Mundial durante más de 10 años, para hacerlo histórico e inolvidable. La gente se irá con una opinión muy positiva del país. Muchos tienen una idea preconcebida sobre la cultura árabe, pero cuando vienes aquí y la ves de primera mano, es totalmente diferente. Invito a la gente a que venga a verlo por sí misma", ha añadido en una entrevista en '20 minutos'.

A su vez, el excentrocampista ha hablado del progreso que ha experimentado el país en el último lustro: "Hay algunos conceptos erróneos sobre Catar. He visto el progreso realizado hasta ahora y lo he experimentado de primera mano. Ni el liderazgo de Catar ni el Comité Supremo han pretendido nunca que la situación sea perfecta, sin embargo, el compromiso de entregar un legado social duradero es absolutamente real".

"Se ha introducido una legislación histórica para mejorar las condiciones de los trabajadores que contribuyen al desarrollo y futuro de Catar. He visto estas mejoras por mí mismo", explica.

Incluso, Xavi asegura que ha comentado eso el progreso con los propios trabajadores de las obras: "Desde el principio, Catar ha dicho que quiere usar la Copa del Mundo para generar cambios positivos en el país y eso es lo que están haciendo. He vivido aquí alrededor de seis años, así que he visto el progreso y sé que están cumpliendo esta promesa. He hablado con muchos trabajadores, en los estadios y en sus alojamientos. Veo por mí mismo cómo han mejorado las condiciones".

"Invito a todos a que vengan y vean por sí mismos cómo es Catar antes de juzgar. No me sorprende en absoluto que muchas personas que nunca han estado en Catar den una opinión, pero los desafiaría a que vengan aquí primero para formarse una opinión informada y equilibrada", zanja.

"Mi ideal es entrenar al Barcelona"

Paralelamente, hablando de su futuro, Xavi no esconde que su objetivo, no a muy largo plazo, es entrenar al FC Barcelona.

"Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí", sentencia el ex culé.