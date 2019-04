Xavi: "¿Independencia? Entiendo que Crosas y Guardiola se mojen"

"DEBEMOS DISFRUTAR COMO PODEMOS DEL DEPORTE CATALÁN"

"No puedo hablar mal de nada, ni de Cataluña, lógicamente, que es mi tierra, ni de España, que me ha acogido siempre bien. El tema político... me interesa poco. Si me tengo que mojar, me mojaré como ciudadano, pero no como persona pública", explica Xavi Hernández.