Eden Hazardha dejado el fútbol a los 32 años. Una retirada sorprendente teniendo en cuenta que no es un futbolista veterano. Pero su aventura en el Real Madrid le alejó del fútbol, con muchas lesiones que le impidieron jugar partidos.

Sin embargo, hay alguno que no se rinde y que piensa que Eden podría volver si tuviera una oferta de un club importante. Así lo ha expresado Kevin Nolan, entrenador asistente del West Ham United, en declaraciones a 'talkSPORT'.

"Tendría al Hazard del Chelsea en el West Ham, sí. Estoy seguro de que si quisiera venir a probar, yo estaría dispuesto. No sé si el entrenador (David Moyes), pero yo sí querría probarlo...", dice el que fuera futbolista del West Ham.

No entiende Nolan que haya tomado esta decisión tan pronto: "Es triste que a los 32 años haya decidido retirarse, sinceramente, porque creo que alguien de su calibre podría jugar al máximo nivel muchos años más". Y es que Eden en el Chelsea demostró que podía convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo.

En la Premier League dejó un gran recuerdo, marcando más de 100 goles con la camiseta del Chelsea: "Ha participado en algunos de los mejores años de la Premier League y ha marcado algunos de los mejores goles".

¿Una marcha atrás?

Nolan no descarta que Eden se piense su decisión. Y vuelve a abrirle las puertas del West Ham: "No me sorprendería que en los próximos seis meses o un año tuviéramos una pequeña marcha atrás al respecto".