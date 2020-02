Vinicius, a sus 19 años, se encuentra inmerso en su segunda temporada en el Real Madrid y, en una entrevista concedida a Esporte Interativo, ha repasado su situación en el club, el papel de Zidane en su juego y la relación con los demás jugadores de la plantilla.

"Zidane conversa mucho con los jugadores. Me brinda confianza y me transmite tranquilidad para que esté listo cuando llegue mi momento. Ayuda a todos los jugadores para que tengan confianza y puedan tomar mejores decisiones en los partidos", explica el brasileño.

"Zidane está conmigo en los entrenamientos y me ayuda a mejorar mi efectividad y mis movimientos a la hora de tirar. Todo es más fácil con un antiguo jugador como entrenador. Me ayuda muchísimo dentro y fuera del terreno de juego", afirma Vinicius.

Este verano se disputa la Copa América y los JJ. OO., y la posibilidad de que participe está en el aire: "Me gustaría disputar la Copa América y los JJ. OO., pero no sé si el Real Madrid me dará esa libertad, porque todavía no hemos hablado de ello. Veremos juntos qué es lo mejor para el club"

A su vez, Vinicius también se refirió a la posibilidad de salir cedido: "Nunca se me ha pasado por la cabeza. Siempre he querido quedarme en el Real Madrid, dar lo mejor de mí mismo y volver a encontrar mi mejor nivel acompañado de los mejores jugadores del mundo".

Al joven extremo le ayudan mucho sus compañeros brasileños en el Real Madrid, y así lo reconoce: "Dentro de la plantilla, entre los brasileños nos apoyamos para mantener la fuerza y la tranquilidad, porque aquí siempre decimos que lo más difícil no es llegar al club, sino quedarse y tener los pies en la tierra".