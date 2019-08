Negros nubarrones sobrevuelan el futuro de Keylor Navas en el Real Madrid. Mientras su agente está negociando con el París Saint-Germain, el portero costarricense se ha entrenado con la plantilla del Real Madrid mostrando una actitud muy seria.

Ante las múltiples informaciones que apuntan a una posible salida del portero, Zidane ha querido desmentir tales informaciones: "Es jugador del Real Madrid y es importante. Siempre lo ha sido y lo va a ser, no contemplo esta posibilidad. No me ha dicho que quiera marcharse. Quiere estar aquí y jugar, y está trabajando en este sentido y eso es lo más importante para un entrenador", explicó.

El francés dejó claro que el guardameta "siempre ha sido y será un profesional", y añadió: "Vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él. Keylor esta aquí y sólo pienso en tenerle. Yo quiero continuar con él en esta aventura porque sé que va a aportar mucho esta temporada y va a ser muy competitivo", concluyó.