Simeone fue silbado por el Metropolitano en el derbi. Tras él, bastantes aficionados criticaron tanto la forma de jugar como los cambios realizados contra el Real Madrid. Petón, colaborador de El Chiringuito, ha salido en defensa del argentino pero también comprende la opinión de los hinchas.

"De haber ganado al Real Madrid sería el entrenador con más victorias en los derbis. Simeone aún tiene recorrido en el Atlético", dice.

Petón comprende además el cambio que hizo Joao Félix. "Lo explicó bien. Tiene que cuidar a un jugador de 19 años cuyo físico exige otro tipo de esfuerzos".

Además, dice que lo de Koke no le parece "justo". "Puede no estar en su mejor momento y que el falte chispa, pero es un jugador que entiende bien el fútbol y que equilibra mucho. De no ser por Courtois habría marcado", afirma.